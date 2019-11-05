Цхинвал, 5 ноября, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Витрины Юго-осетинского музей пополнились материалами архива внешней политики Российской империи. Презентация документов, освящающих историю первого посольства Осетии в Санкт-Петербург состоялась 4 ноября, сообщает ИА «Рес».

Памятник «200 лет с Россией». Владикавказ. Северная Осетия

В мероприятии приняли участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов, премьер-министр республики Эрик Пухаев, министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев и другие.

Анатолий Бибилов отметил, что представленные исторические документы подтверждают нужность и своевременность того шага, который в свое время сделали осетины.

Анатолий Бибилов «Важность и значение этих материалов трудно переоценить, они рассказывают о наших с Россией взаимоотношениях, уходящих корнями глубоко в историю. И эти факты будут, конечно же, рассматриваться как серьезный политический шаг, который сделали представители Осетии, единой Осетии для того, чтобы она как единое территориальное пространство вошла в Российскую империю».

Президент отметил, что исторические процессы, начавшиеся между Осетией и Россией 270 лет назад, имеют свое продолжение в современном мире.

«Мы знаем, что Договор о союзничестве и интеграции, подписанный между нашими государствами — продолжение исторических шагов, которые были сделаны в свое время нашими предками. И сегодня мы должны делать всё для максимальной интеграции с нашей большой родиной — Российской Федерацией».