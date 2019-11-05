Вашингтон, 5 ноября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Свыше 60% популярных продуктов питания в США являются вкусными, но вредными для организма, так как в них много жиров, соли или сахара. Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом Obesity.

Ожирение

Диетологи из Канзасского университета изучили около 8 тыс. продуктов питания, доступных на американском рынке. Они выяснили, что повышенную пищевую привлекательность имеют продукты, в которых много соли и жиров, сахара и жиров или сахара и соли. Это, к примеру, хот-доги, мороженое, сладости, попкорн, печенье.

По словам диетолога Теры Фаццино, на такую еду, возможно, стоит помещать особые метки и ограничивать её продажу в школах. Теперь ученые хотят изучить продукты в Италии, так как кухня этой страны считается одной из самых полезных.

Как сообщало ИА REGNUM, российский врач-диетолог Елена Соломатина не советует есть сладости, в которых есть сахар и трансжиры.

Читайте также: Диетолог назвала опасные для здоровья сладости