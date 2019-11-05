Грибановский, Воронежская область, 5 ноября, 2019, 13:36 — ИА Регнум. В Воронежской области 43-летний житель Борисоглебска погиб от огнестрельного ранения. Как сообщила 5 ноября ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан.

Перезарядка охотничьего ружья

Тело 43-летнего борисоглебца было обнаружено в карьере в районе 429 км автодороги Курск-Саратов на территории Грибановского района Воронежской области 31 октября. У погибшего следователи обнаружили повреждение головы, рядом лежало охотничье ружьё.

«Лицо, причастное к совершению данного преступления установлено, им оказался 66-летний знакомый погибшего. С подозреваемым проводятся следственные действия», — сообщила представитель СУ СКР по региону.

Как уточняют со ссылкой на собственные источники «Вести-Воронеж», подозреваемый в убийстве — директор одного из местных мясокомбинатов: погибший, его водитель, погиб от пули, когда подозреваемый пристреливал ружьё перед охотой.