Найроби, 5 ноября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. В течение следующей недели на Восточную Африку обрушатся сильные дожди, которые могут спровоцировать более серьезные наводнения. Об этом 5 ноября передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение метеорологической службы телерадиокомпании.

Василий Дмитриевич Поленов. Ливень. 1874

За последнюю неделю регион сильно пострадал от наводнений, которые привели к гибели сотен человек и перемещению сотен тысяч людей. Ожидается, что в течение следующих 48 часов сильнейшие дожди обрушатся на возвышенности в Эфиопии и Сомали.

Отмечается, что в течение следующих нескольких дней в Кении продержится погода без осадков, однако в конце недели страну вновь ожидает усиление дождей.

Представители групп помощи предупреждают, что перемещенные из-за наводнений лица срочно нуждаются в убежище, лекарствах, еде, чистой воде и противомоскитных сетках.