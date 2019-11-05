Москва, 5 ноября, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, предусматривающего внесение изменений в межправительственное соглашение с Южной Осетией о режиме торговли товарами. Документ опубликован 4 ноября на официальном интернет-порталеправовой информации.

ИА REGNUM Нефть

Документ был подписан обеими странами в Цхинвале в мае 2019 года. В частности, он отменяет временное таможенное декларировании рядом товаров, которые РФ поставляет в Южную Осетию. В частности, нововведения коснутся поставок нефтепродуктов, однако правительство РФ уточняет, что нормы не коснутся поставок природного газа.

При этом протокол также устанавливает, что таможенные декларации на товары, которые фактически не были вывезены, считаются неподаными.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума ратифицировала протокол об изменении норм Соглашения между РФ и Южной Осетии в части режима торговли нефтепродуктами на пленарном заседании 17 октября.