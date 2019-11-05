Сегодня, 5 ноября, президент России Владимир Путин встретится с представителями молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО), объединяющей 240 тыс. человек. Это будет знаковая встреча: 60 лет назад первые бойцы отправились покорять целинные земли. Девиз РСО — «Мы разные, но мы вместе! Мы добиваемся успеха, потому что каждый из нас привык побеждать!». Читайте также: Путин встретится с представителями Российских студенческих отрядов

Kremlin.ru Владимир Путин и участники студотрядов, архив

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13:27 05.11.2019 Миссия РСО: «Мы — ведущая молодежная организация России — содействуем развитию студенчества, молодежи, общества и страны, эффективно привлекая и объединяя человеческие, экономические и социальные ресурсы».

13:32 05.11.2019 Члены РСО гордятся формой бойца отряда, носят ее на всех значимых мероприятиях, также они соблюдают положение «О символике и атрибутике студенческих отрядов», дорожат формой, знаками отличия, наградами.

13:37 05.11.2019 Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с представителями студенческих отрядов планируется обсудить множество вопросов и различных тем, так как значительная часть руководства страны когда-то входила в это движение.

13:44 05.11.2019 Представители студенческих отрядов Алтайского края приняли участие во всех номинациях Всероссийского творческого фестиваля студенческих отрядов, успешно пройдя заочный этап конкурса. По результатам очного этапа студенты Алтайского края заняли призовые места в различных номинациях.

13:55 05.11.2019 Движение студенческих отрядов «Снежный десант» зародилось в Алтайском крае в 1969 году. С 2000 года похожие акции стали проводить другие регионы. В 2017 году акция стартовала в 38 регионах России.

14:09 05.11.2019 Студенческий отряд «Алтай» насчитывает более 80 отрядов. В них работают более трех тысяч молодых инициативных людей. Студенческие отряды края представляют регион не только на территории Сибири, но и по всей России. «Мы замечены, мы являемся лучшими, и за это огромное спасибо всем, кто работает с самого начала и по сей день», — подчеркнул зампредседателя правительства Алтайского края Денис Губин.

14:26 05.11.2019 На встречу приглашены руководители центрального штаба Российских студенческих отрядов, командиры региональных отделений и победители всероссийских трудовых проектов.

14:27 05.11.2019 В Псковской области региональное отделение Российских студенческих отрядов появилось только в марте 2019 года. Председателем регионального штаба РСО стала Алла Сердцева, а командиром — Максим Емельянов.

14:37 05.11.2019 Сегодня российские студенческие отряды — это 240 тысяч человек, которые работают в различных направлениях: строительстве, медицине, сельском хозяйстве и многих других.

14:44 05.11.2019 Первые стройотряды в Новгородской области появились в конце 1960-х годов. Основателями этого движения стали студенты Новгородского политехнического института. Сейчас новгородское движение студенческих отрядов — это отряды вожатых, проводников, строителей, а также медиков (медицинские отряды называются «Шов» и «Лёд»). Кроме того, в Новгородской области в 2019 году появился первый женский строительный студенческий отряд «Ассоль».

14:44 05.11.2019 «Студенческие отряды — это целый мир твоих возможностей. Одной из таких возможностей является самореализация», — отмечает заместитель руководителя студенческих отрядов Красноярского края Екатерина Касьянова.

14:48 05.11.2019 На Всероссийском слёте студенческих отрядов, который прошёл в Москве с 25 по 27 октября, новгородские студенты заняли второе место — ребята выступили с мюзиклом «Мы бойцы», который рассказывает об истории студотрядовского движения.

15:28 05.11.2019 Во Всероссийском слете студенческих отрядов, который проходил в Москве с 25 по 27 октября, приняли участие более 120 представителей Воронежской области. По итогам работы в 2019 году Воронежское региональное отделение было признано лучшим в Центральном федеральном округе и пятым по всей России.

15:43 05.11.2019 В Тамбове для новых участников стройотрядов проводят «школу молодого бойца»: уже опытные стройотрядовцы проводят тематические занятия с новичками. В числе интересующих вопросов, например, смысл многочисленных нашивок, которыми отличается форма участников движения.

16:15 05.11.2019 В числе современных строек, в которых активно участвовали стройотрядовцы, — олимпийская стройка в Сочи и строительство объектов к Универсиаде в Казани и в Красноярске, Керченский мост, космодромы Восточный и Плесецк, стройотряды сотрудничают с госкорпорациями и крупными компаниями.

16:37 05.11.2019 Среди «бывших» стройотрядовцев немало тех, кто впоследствии занял высокие должности в органах государственной власти. Так, недавно глава МИД России Сергей Лавров признался, что в числе его самых приятных воспоминаний о времени обучения в МГИМО — участие в стройотряде.

17:10 05.11.2019 Строительство в Олимпийской деревне [© ИА REGNUM]

17:22 05.11.2019 В студенческих отрядах Волгоградской области числятся более 2,5 тысячи человек. В основном молодые люди работают по пяти направлениям: стройка, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и проводники подвижного состава. Самая популярная сфера — педагогическая, студенты работают в качестве вожатых в детских оздоровительных лагерях Волгоградской области и Черноморского побережья. Об этом: В студотрядах Волгоградской области трудятся свыше 2,5 тысячи человек

18:13 05.11.2019 В Брянской области для того, чтобы иметь возможность оказывать господдержку студотрядам, готовят региональный закон «О взаимодействии органов государственной власти Брянской области со студенческими строительными отрядами» — в первом чтении его уже приняли. Сейчас ведётся его доработка. Пока подобные законы действуют в 19 регионах РФ.

19:17 05.11.2019 В числе новых возможных направлений деятельности студотрядов — медицинская помощь. С такой идеей в конце октября выступил президент Владимир Путин: он предложил создавать студенческие медицинские отряды, чтобы будущие медики получали опыт, а жители — помощь.

19:52 05.11.2019 В Санкт-Петербурге сегодня насчитывается 100 студенческих трудовых отрядов по 11 направлениям: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, медицинские, археологические, поисковые, транспортные, отряды проводников, экологов и энергетиков. Всего в них работают более 3000 человек. Первые упоминания о студенческих отрядах в Санкт-Петербурге относятся к 1948 году, когда 300 студентов Политехнического института выехали на строительство Алакусской гидроэлектростанции.

20:27 05.11.2019 Владимир Путин принял в Кремле представителей движения студенческих отрядов, сообщает пресс-служба Кремля. Сегодня в этом движении — 240 тысяч юношей и девушек, которые работают в строительстве, медицине, сельском хозяйстве и других отраслях. Студотряды принимали участие в возведении объектов саммита АТЭС во Владивостоке, Всемирной летней универсиады в Казани, Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, чемпионата мира по футболу. Движение студотрядов в 2019 году отмечает 60-летний юбилей и 15-летие современного этапа развития.

20:32 05.11.2019 Среди участников сегодняшней встречи стройотрядовцев с президентом Владимиром Путиным — руководители центрального штаба Российских студенческих отрядов, командиры региональных отделений и победители всероссийских трудовых проектов.

20:40 05.11.2019 За все годы существования стройотрядовского движения в нем приняли участие 19 млн человек. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с представителями движения студенческих отрядов в Кремле. «Сейчас стройотрядовцев 240 тысяч человек — это очень солидные цифры. Причем как в прежние времена, так и сейчас ребята работают практически во всех отраслях. И в промышленности, и в сельском хозяйстве, в строительстве, в сфере услуг тоже, и достаточно эффективно. Как волонтеры работают, ну, практически везде. На очень интересных, важных направлениях. Стройотрядовское движение всегда подставляло плечо государству, стране», — сказал Владимир Путин.

20:41 05.11.2019 Владимир Путин принял в Кремле представителей движения студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает 60-летний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития kremlin.ru

20:47 05.11.2019 «Я, честно говоря, даже не знаю случаев, когда стройотряды не выполняли задачу, которая перед ними стояла <…> Ребята всегда справлялись со всеми проблемами, которые возникали в ходе работы», — сказал Владимир Путин на встрече со стройотрядовцами в Кремле. По словам президента, сам по себе факт участия в работе стройотряда, «пребывания в одной компании, объединенной общим делом — это всегда приятно, настраивает на хороший лад, создаёт хорошую, незабываемую атмосферу». «Я по себе это говорю, по опыту своих друзей, которые работали в стройотрядах, надеюсь, и у вас то же самое происходит», — добавил президент, обращаясь к участникам встречи. Путин высказал надежду, что стройотрядовское движение получит новый импульс в развитии и будет выполнять все задачи, которые на него возлагаются.

20:51 05.11.2019 Стройотрядовцы и в советские времена неплохо зарабатывали во время летних каникул. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на встрече с представителями студенческих строительных отрядов в Кремле. «Зарабатывали, конечно, это понятно. Без этой мотивации и в прежние времена неинтересно было работать, да и сегодня скучновато», — заметил президент.

20:58 05.11.2019 Нынешние и будущие поколения стройотрядовцев «будут получать удовольствие от своей работы, дополнительную квалификацию и жизненный опыт, что не менее, а может быть, даже более важно, чем какая-то квалификация». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками студенческих стройотрядов в Кремле. Он тепло поздравил участников встречи с 60-летним юбилеем стройотрядовского движения.

21:20 05.11.2019 На встрече Владимира Путина с представителями движения студенческих отрядов kremlin.ru

21:23 05.11.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями строительных отрядов заявил, что он не помнит такого случая, чтобы стройотряды не выполнили задачи, которые перед ними стояли. Об этом: Стройотряды всегда выполняют поставленные перед ними задачи — Путин