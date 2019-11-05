Тбилиси, 5 ноября, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш прокомментировал последние события на границе Грузии и Южной Осетии и посоветовал Москве и Цхинвалу помнить «уроки Берлинской стены»: «границы, основанные на бесчеловечности, не могут существовать долго», передает 5 ноября Первый канал Грузинского телевидения.

Rusdeutsch.ru Хуберт Книрш

«В течение последних дни мы часто слышим, что де-факто ведомства Южной Осетии (т. е. власти признанной Россией республики Южная Осетия. — прим. ред.) запрещают гражданам пересекать административную границу даже в тяжелых медицинских случаях. В этом случае еще раз очевидными становятся гуманитарные результаты «бордеризации». Было бы хорошо, если бы ответственные лица в Цхинвали и Москве усвоили уроки Берлинской стены: границы, основанные на бесчеловечности, не могут существовать долго»

Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал объявил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. Вопрос не был решен и на встрече в рамках международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

3 сентября началось возведение нового грузинского поста возле приграничного села Синагур, всего в 50 метрах от госграницы, что вызвало беспокойство Цхинвала. 5 сентября сводная группа погранслужбы КГБ Южной Осетии приступила к обустройству погранпоста на участке югоосетино-грузинской границы западнее села Уиста (Цнелис).