В Ярославской области хлебозавод остановился из-за долгов бюджета
Углич, Ярославская область, 5 ноября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области прекратил свою работу Угличский хлебозавод. Об этом написал в социальных сетях глава Угличского района Анатолий Курицин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Предприятие прекратило свою работу 28 октября. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор предприятия Александр Кусакин, хлебозавод был отключен от газа из-за долга в 771 тыс рублей. Задолженность, в свою очередь, сложилась из-за тяжелого финансового положения. Как говорит Кусакин, администрация не выполнила свои обещания перед инвестором по возврату долгов.
С 2015 года АО «Угличхлеб» находилось в процедуре банкротства. Чтобы спасти предприятие, был найден инвестор — ООО «Народный управдом». Ему администрация Угличского района должна была деньги за выполнение муниципальных контрактов с 2009 года, в том числе по содержанию дорог. Была достигнута договоренность, что власти возвращают долги, а инвестор вкладывает их в покупку имущества хлебозавода и реконструкцию предприятия. Часть средств, действительно, была возвращена. Имущество завода было куплено на аукционе и перешло к новому собственнику. Началась реконструкция.
«Администрация муниципального района не выполнила свои обязательства по возврату 27 млн рублей, в связи с чем инвестор прекратил финансирование в связи с отсутствием денег. При этом реконструкция началась, часть оборудования разобрана. Из-за этого уменьшились объемы производства и выручка», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Угличхлеб» Александр Кусакин.
На заводе работало около 80 человек. Сейчас часть из них уволилась, часть находится в отпусках и ожидает разрешения ситуации. В администрации района говорят, что работают над тем, чтобы сохранить предприятие.
«Областная и районная власть готовы поддержать собственника, но важно понимать его дальнейшие действия и стратегию. По итогам совещания перед руководством хлебозавода поставили задачу — представить в администрацию района стратегию оздоровления и развития предприятия», — написал в социальных сетях глава Угличского района Анатолий Курицин.
«Это уже не смешно. В чем их помощь заключается? Необходимо вернуть долг администрации инвестору. Это не какие-то бюджетные дотации, а деньги инвестора, которые ранее были им заработаны. Договоренности были достигнуты при действующем главе района», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Угличхлеб» Александр Кусакин.
Что будет дальше с заводом, пока неясно. Руководство предприятия надеется на разрешение ситуации и возобновление работы. Угличский завод был основан в 1963 году.