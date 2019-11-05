Углич, Ярославская область, 5 ноября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области прекратил свою работу Угличский хлебозавод. Об этом написал в социальных сетях глава Угличского района Анатолий Курицин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Uglich-online.ru Угличский хлебозавод

Предприятие прекратило свою работу 28 октября. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор предприятия Александр Кусакин, хлебозавод был отключен от газа из-за долга в 771 тыс рублей. Задолженность, в свою очередь, сложилась из-за тяжелого финансового положения. Как говорит Кусакин, администрация не выполнила свои обещания перед инвестором по возврату долгов.

С 2015 года АО «Угличхлеб» находилось в процедуре банкротства. Чтобы спасти предприятие, был найден инвестор — ООО «Народный управдом». Ему администрация Угличского района должна была деньги за выполнение муниципальных контрактов с 2009 года, в том числе по содержанию дорог. Была достигнута договоренность, что власти возвращают долги, а инвестор вкладывает их в покупку имущества хлебозавода и реконструкцию предприятия. Часть средств, действительно, была возвращена. Имущество завода было куплено на аукционе и перешло к новому собственнику. Началась реконструкция.

«Администрация муниципального района не выполнила свои обязательства по возврату 27 млн рублей, в связи с чем инвестор прекратил финансирование в связи с отсутствием денег. При этом реконструкция началась, часть оборудования разобрана. Из-за этого уменьшились объемы производства и выручка», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Угличхлеб» Александр Кусакин.

На заводе работало около 80 человек. Сейчас часть из них уволилась, часть находится в отпусках и ожидает разрешения ситуации. В администрации района говорят, что работают над тем, чтобы сохранить предприятие.

«Областная и районная власть готовы поддержать собственника, но важно понимать его дальнейшие действия и стратегию. По итогам совещания перед руководством хлебозавода поставили задачу — представить в администрацию района стратегию оздоровления и развития предприятия», — написал в социальных сетях глава Угличского района Анатолий Курицин.

«Это уже не смешно. В чем их помощь заключается? Необходимо вернуть долг администрации инвестору. Это не какие-то бюджетные дотации, а деньги инвестора, которые ранее были им заработаны. Договоренности были достигнуты при действующем главе района», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Угличхлеб» Александр Кусакин.

Что будет дальше с заводом, пока неясно. Руководство предприятия надеется на разрешение ситуации и возобновление работы. Угличский завод был основан в 1963 году.