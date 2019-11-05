Токио, 5 ноября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Японская автокомпания Infiniti обнародовала изображения новой модели QX55. Они размещены на официальном сайте автопроизводителя.

Tarantas.news Infiniti QX55

По словам представителей компании, целью выпуска нового купе-кроссовера является восстановление популярности марки среди автолюбителей, после прекращения выпуска модели FX.

Судя по фото, с FX новая модель схожа только наклонной крышей, большими бамперами и весьма большим дорожным просветом. Сообщается, что на данный момент конструкторы заканчивают подготовку кроссовера к тестовым испытаниям. Тесты Infiniti QX55 будут проходить в несколько этапов.

Технические характеристики модели производитель пока не раскрывает. Известно только, что авто будет полноприводное.

Премьера новинки ориентировочно состоится к 2020 году. Более точная дата станет известна только после успешных тестов автомобиля.

Напомним, ранее стало известно, что компания Infiniti уходит с автомобильного рынка Австралии. Причиной этого стали убытки, которые несет японский автопроизводитель на протяжении семи лет. Всего за это время в Австралии бренд продал 3 987 машин, то есть, это в среднем 47 проданных автомобилей ежемесячно.

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