* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 18 января, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Западные страны активно используют ячейки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии для атак на местных военных, заявил 18 января глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, у Москвы нет двойных стандартов по отношению к террористам, тогда как у Запада — есть.

«Сейчас Запад активно использует ячейки ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии для того, чтобы осуществлять диверсионные акты и атаки на Вооруженные силы САР», — сказал министр на пресс-конференции.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в ходе траурной церемонии в годовщину гибели похороненного на кладбище в Кермане генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани произошло два взрыва. Жертвами теракта стали 89 человек, в том числе 39 несовершеннолетних. Пострадали более 280 человек. Ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Духовный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил организаторам теракта жёстким ответом.

2 августа 2023 года замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что в России обеспокоены полученной информацией об активной подготовке смертников к терактам против объектов и патрулей ВС РФ в Сирии.