Киев, 5 ноября, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Ситуация в Донбассе на сегодняшний день — патовая, поскольку никаких шансов отвоевать обратно «временно оккупированные территории» Украина попросту не имеет.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

С таким заявлением, комментируя перспективы урегулирования конфликта, выступил украинский политический эксперт Владимир Дубровский.

Эксперт подчеркнул, что любая попытка Украины перейти в наступление в Донбассе будет использована как предлог для широкомасштабного военного вторжения, в котором «у ВСУ нет шансов».

«Или кто-то думает, что наше воздушное пространство будут защищать самолеты НАТО? И вступать в прямые боестолкновения с российскими?» — задается вопросом политолог.

Дубровский отмечает, что лучший вариант развития событий в Донбассе — «если бы они там сами подняли восстание, выгнали русских и воссоединились с Украиной» — но признает, что в настоящий момент это «как-то не очень реально звучит». Впрочем, шанс на реализацию такого сценария он видит в правильно организованной пропаганде.

«Может быть, это вопрос пропаганды, но тогда идея русскоязычного проукраинского канала, который принимали бы все телевизоры на оккупированной территории, имеет очень большой смысл… Но дело не столько в языке вещания, сколько в ценностях. Но если оставшиеся на оккупированных территориях остались там именно потому, что разделяют ценности русского мира и категорически не разделяют европейские, то туда им и дорога. Нет смысла втягивать их обратно в Украину», — подчеркивает он.

Резюмируя, политолог подчеркивает, что «украинская земля» простирается там, где украинскую армию встречают цветами, и заканчивается там, где вместо цветов в дело идут «коктейли Молотова».

ИА REGNUM напоминает, что 1 ноября были обнародованы результаты соцопроса, согласно которым 41,9% украинцев считают, что создание специального телевизионного русскоязычного канала будет способствовать интеграции неподконтрольных правительству территорий. Также опрос показал, что 61,4% респондентов считают, что Донбасс имеет больше культурного и исторического наследия с Украиной, чем с Россией, и лишь 14,6% не согласны с этим. Исследование общественного мнения проводил Киевский международный институт социологии по заказу Школы политической аналитики с 27 августа по 23 сентября 2019 года, в 110 населенных пунктах во всех областях Украины социологи собрали 2035 анкет.