Киев, 5 ноября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» разместила на рынках семилетние облигации на сумму $500 млн, сообщило 5 ноября информационное агентство «Украинские новости».

Naftogaz.com Нафтогаз Украины

Процентная ставка облигаций составляет 7,625% годовых.

«Процентная ставка лишь на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения», — прокомментировали в пресс-службе «Нафтогаза».

Купонный доход будет выплачиваться в мае и в ноябре.

«Мы поражены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам «Нафтогаза». Благодаря им компания снижает стоимость своего кредитного портфеля, что позволит «Нафтогазу» эффективно конкурировать на украинском рынке», — рассказал глава компании Андрей Коболев.

Журналисты отметили, что спрос на облигации почти втрое превысил предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Нафтогаз» подал очередной иск против Газпрома, проигнорировав предложение мирно уладить конфликт между компаниями в обмен на наполнение украинской трубы российским газом.

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