Тбилиси, 5 ноября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили заявил в интервью изданию «Entrepreneur Georgia», что считает свое участие в политике самым ценным, что когда-либо сделал в своей жизни.

ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

«Если оценить по результатам, поскольку моё участие в политике помогло и позволило нам мирно отстранить от власти режим, который основывался на притеснении народа, это, наверное, самое ценное, что я когда-либо делал в жизни»

Олигарх утверждает, что его участие в политике является безвозмездным и подвергает риску его собственность, его жизнь и жизнь его родных.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, недавно Иванишвили заявил о том, что начинает еще одну крупную благотворительную инвестиции с целью возродить грузинский курорт Цхалтубо.