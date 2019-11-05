Москва, 5 ноября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Недостаточный уровень финансовой грамотности потребителей и повышение количества обращений к нелегальным микрофинансовым организациям находятся в числе рисков рынка микрофинансовых услуг, сообщили в Роспотребнадзоре.

Давид Тенирс Младший. Ростовщик. XVII

По данным ведомства, легальные МФО часто предоставляют дорогие займы закредитованным и безработным гражданам. Также риски могут быть связаны с нежеланием заемщиков подробно ознакомиться с договором.

Кроме того, часто заемщики не имеет других источников погашения микрозаймов, кроме заработной платы. Также среди рисков — увеличивающееся количество нелегальных МФО, которые превышают число легальных в три раза.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Национальной службы взыскания», заёмщиков с просроченной задолженностью более 90 дней перед микрофинансовыми организациями на конец сентября стало 3,5−4 млн человек, что на 25% больше прошлогоднего показателя.

Сумма просроченных микрозаймов на октябрь 2019 года с учётом штрафов достигла 101,4 млрд рублей.

По словам экспертов, высокая закредитованность граждан России связана с валютными ипотечниками и гражданами, обратившимися в микрофинансовые организации — сегодня это самые проблемные категории заемщиков.

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