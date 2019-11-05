Токио, 5 ноября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Разработчики из японской компании Atlus поделились первыми подробностями предстоящей игры Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Сюжет проекта развернётся через полгода после событий оригинальной Persona 5, сообщалось в ролике на YouTube-канале игры 4 ноября.

Компьютерная игра Persona 5 Scramble

В отличие от оригинальной видеоигры The Phantom Strikers — это игра в жанре экшен, в которой геймеры будут сражаться одновременно с десятками противников. Бои будут проходить в режиме реального времени, но для использования особых способностей персон (духов, являющихся отражением личностей главных героев) можно будет использовать тактическую паузу.

Напомним, оригинальная Persona 5 вышла в 2016 году. В ней игроки управляют школьником, умеющим призывать могущественных существ из параллельного измерения.