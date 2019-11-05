Москва, 5 ноября, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Российские чиновники, завязанные на космическую промышленность, стараются пропагандистски спасти возможность продолжать поставлять в США ракетные двигатели. Узко понимаемые интересы отрасли, на мой взгляд, в данном случае торжествуют над интересами государства в целом, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 5 ноября, комментируя сообщение СМИ о зависимости США от российских двигателей РД-180.

NASA Ракетный двигатель РД-180

«Американцы, как известно, в 2014 году ввели против нашей страны и её граждан широкие и болезненные санкции. Они нанесли российской экономике многомиллиардный ущерб.

Между тем весомых ответных мер с российской стороны не последовало, и санкции американцами с тех пор лишь наращиваются. В настоящее время речь идёт о том, что они сами скоро откажутся от покупки произведённых в России двигателей.

По-моему, это выглядит странно: ради возможности продать в США ещё несколько десятков двигателей по цене за каждый около 10 млн долларов США наше руководство отказалось от сильного рычага давления, применение которого угрожало приостановить многие американские космические программы.

Причём задействовать этот рычаг можно было ещё до того, как к власти в США пришел Дональд Трамп, расширив тем самым для него возможности критики бездумной политики демократов на российском направлении и предложив говорить о снятии этого нашего ограничения в обмен на изменение американской позиции.

Сейчас, мне думается, время в этом вопросе упущено, будем просто дожидаться, когда американцы сами откажутся от этого контракта.

Увещевания в том смысле, что «он выгоден обеим сторонам», в сегодняшних обстоятельствах внутренней американской действительности и наших двусторонних отношений — мертвому припарка.

Жаль, что оказались в хвосте событий», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, на зависимость космической программы США от российских двигателей РД-180 указало американское аналитическое издание по военно-политической тематике National Interest в своей статье «Новая космическая гонка началась, и Россия лидирует».

Читайте также: США продолжают зависеть от российских двигателей РД-180 — СМИ