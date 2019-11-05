Нижний Новгород, 5 ноября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В отношении жителя Сеченовского района Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Детское насилие

По данным ведомства, родители имеют на иждивении троих детей в возрасте от 6 до 14 лет. И отец, и мать длительное время употребляют спиртные напитки, не выполняют обязанности по развитию и воспитанию детей.

По словам старшей дочери, ей попадало за то, что она отказывалась вставать в два часа ночи, чтобы принести попить отцу. Младшую сестру отец семейства бил кипятильником до синяков, однажды за ней и ее мамой он бегал с ножом.

«Таким образом отец несовершеннолетних неоднократно, умышленно, путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями причинял побои и физическую боль своим детям», — отметили в надзорном ведомстве.

Материалы прокурорской проверки переданы в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье еще более жестокий отец в Воскресенском районе был приговорен к 250 часам обязательных работ. По этой же статье получила аналогичное наказание его супруга. Мужчина на глазах детей избивал супругу, курил, пил алкоголь, нецензурно ругался, а самих детей выгонял на улицу в любое время суток, в том числе ночью и в мороз. Помимо этого, ему вменяется то, что он «связывал детям ноги электрическим кабелем», чтобы те не могли заступиться за мать. Помимо вышеперечисленных деяний, ему вменяется то, что он бил посуду, скандалил, переворачивал мебель, нанося тем самым психологические страдания сыну и дочери.

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