Киев, 5 ноября, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Украинское общество спустя полгода после президентских выборов и через несколько месяцев после парламентских уже не надеется, не верит нынешней власти, а просто смеется над ней.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

Такое мнение сегодня, 5 ноября, выразил украинский политолог Виктор Небоженко, комментируя текущие политические процессы в стране.

Эксперт считает, что роли поменялись — теперь общество не ждет ничего хорошего от новой власти, а власть и не стремится сделать что-то хорошее для украинского общества.

«Если первые полгода окружение президента Зеленского, молодые политики и чиновники из квазипартии «Слуга народа», шумно радовались нечаянной победе на президентских выборах, стебались и шутили над серьезными проблемами Украины, то теперь украинское общество начинает открыто издеваться, стебаться и смеяться над ним», — констатирует Небоженко.

По его оценке, в настоящее время складывается уникальная для Украины политическая ситуация.

«В то время, когда страна нуждается в быстрых, профессиональных и мужественных политических решениях, власть «куролесит», занимается «троллингом» и играет в политику. В обществе нет политического напряжения, но и нет результатов деятельности этой власти, кроме пиара, скандалов, ошибок и многословия», — заявил эксперт.

Иными словами, резюмирует Небоженко, сейчас нет ненависти к представителям власти как «слугам народа», но есть разочарование и брезгливость к ней.

«Это очень плохо для страны, ибо уничтожается вера в способность новой, еще легитимной власти, во главе с президентом Украины Зеленским», — подчеркнул эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что рейтинг президента Владимира Зеленского в октябре упал по сравнению с сентябрем сразу на 7%. Согласно опросу Киевского международного института социологии, положительно относились к деятельности президента Зеленского в октябре 66% (73% в сентябре), негативно — 9% (в сентябре таких было 7%).