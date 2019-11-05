Баграм, Афганистан, 5 ноября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В рамках визита в Афганистан министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили посетил грузинский батальон, который находится на военной авиабазе США в Баграм. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба оборонного министерства.

Министра обороны в аэропорту встретил бригадный генерал Брайан Волфорд. В беседе с Гарибашвили генерал отметил роль грузинских военных в осуществлении миссии НАТО в Афганистане.

Затем министр обороны провел встречу с личным составом 43-го батальона, дислоцированного на авиабазе, поблагодарил его за признание имени Грузии на международной арене.

Гарибашвили возложил венок к мемориалу грузинских героев, погибших в международной миссии в Афганистане, наградил грузинских военнослужащих и американских морских пехотинцев ведомственными медалями министерства обороны — «Преданный Родине» и «Генерал Квинитадзе». Завершая свой визит министра вместе с грузинскими военными посетил церковь Святого Георгия.