В Екатеринбурге призвали тратить больше на охрану школ и детсадов
Екатеринбург, 5 ноября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В столице Среднего Урала нужно увеличить расходы на охрану образовательных учреждений. Об этом заявила депутат екатеринбургской гордумы (ЕГД) Галина Арбузова на заседании парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ряд депутатов раскритиковали ситуацию с зарплатами охранников в школах и детсадах. На это парламентарий Владимир Крицкий заявил, что эти случаи должны решаться индивидуально каждым директором в диалоге с городским управлением образования.
В ответ депутат Галина Арбузова сказала, что директор не сможет кардинально улучшить ситуацию. По мнению парламентария, в бюджете на 2020 год нужно увеличить расходы на охрану учебных учреждений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию с зарплатами школьных охранников раскритиковал екатеринбургский депутат Виктор Сомиков. По данным избранника, в школах сотрудник ЧОП получает более 2,1 тысячи рублей за сутки, а в коммерческих структурах — от 3 до 3,5 тысячи рублей.