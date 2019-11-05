Екатеринбург, 5 ноября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В столице Среднего Урала нужно увеличить расходы на охрану образовательных учреждений. Об этом заявила депутат екатеринбургской гордумы (ЕГД) Галина Арбузова на заседании парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Adm44.ru Детский сад

Ряд депутатов раскритиковали ситуацию с зарплатами охранников в школах и детсадах. На это парламентарий Владимир Крицкий заявил, что эти случаи должны решаться индивидуально каждым директором в диалоге с городским управлением образования.

В ответ депутат Галина Арбузова сказала, что директор не сможет кардинально улучшить ситуацию. По мнению парламентария, в бюджете на 2020 год нужно увеличить расходы на охрану учебных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию с зарплатами школьных охранников раскритиковал екатеринбургский депутат Виктор Сомиков. По данным избранника, в школах сотрудник ЧОП получает более 2,1 тысячи рублей за сутки, а в коммерческих структурах — от 3 до 3,5 тысячи рублей.