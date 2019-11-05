Ярославль, 5 ноября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. В Ярославле спроектировали еще одну новую школу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Район «Норские резиденции» в Ярославле

Строительство нового здания общеобразовательной средней школы планируется на улице Большая Норская, у дома 37. Этот участок расположен между новыми микрорайонами «Норские резиденции» и 12 микрорайоном.

Как сообщили в мэрии города, здание школы на 1100 мест спроектировано на средства инвестора. Сейчас проект проходит государственную экспертизу. Власти планируют включить школу в федеральный проект «Ипотека и арендное жилье», который предполагает субсидирование строительства объектов инфраструктуры в рамках проектов развития территории.

Школа на Большой Норской — третий по счету проект новой школы в Ярославле. Также мэрия запланировала строительство школы в микрорайоне «Сокол» и на Московском проспекте у дома 121. Правда, строительство ни одной из них пока так и не началось.