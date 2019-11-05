Москва, 5 ноября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Врач-диетолог Елена Соломатина не рекомендует есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры, сообщает «Вечерняя Москва».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сладкоежка

Диетолог напомнила, что трансжиры — это жидкие растительные масла, которые в результате химической реакции с водородом сделали твёрдыми. Их используют в кондитерском производстве под названием «кондитерский жир» или как маргарин и добавляют в пирожные, торты и выпечку вместо сливочного масла.

Также Соломатина не рекомендовала есть пончики, поскольку их жарят в кипящем масле, чаще всего в трансжире, а в начинку добавляют имитирующие вкус химические вещества. Диетолог посоветовала не покупать сладости с ярким цветом и запахом.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам диетологов, в сезон резких перепадов температуры иммунитету поможет употребление продуктов с повышенным содержанием витамина С. Для этого диетологи рекомендуют употреблять в пищу квашеную капусту и болгарский перец, в которых концентрация витамина С гораздо выше, чем в лимоне. Также целебный витамин содержится в брокколи и моркови.

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