Ульяновск, 5 ноября, 2019, 10:59 — ИА Регнум. 6 ноября в Ульяновской области приступает к работе вновь избранный ректор Ульяновского педагогического университета имени И. Н. Ульянова. Этот пост займёт Игорь Петрищев, который ранее работал проректором по учебно-методической работе педвуза, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Игорь Петрищев

Педагогический университет с 2014 года возглавляла Тамара Девяткина. В 2019 году прошли выборные процедуры в связи с тем, что Девяткиной исполнилось 65 лет, и по трудовому кодексу она не вправе далее занимать данный пост. В мае прошли выборы на должность ректора вуза. На высокий пост претендовали три человека. Помимо Игоря Петрищева, на пост выдвинулись декан историко-филологического факультета Татьяна Кобзева, которая затем сняла свою кандидатуру, и декан факультета физико-математического и технологического образования Наталья Кузина.

На выборной конференции с большим отрывом победил Петрищев. Его кандидатуру затем утвердили в Министерстве науки и высшего образования России. С 6 ноября приказом Минобрнауки Петрищев утвержден на должность руководителя университета сроком на пять лет.

По данным минобразования Ульяновской области, в этом году студентами УлГПУ стали 1680 человек, на одно место претендовали более семи человек, средний балл ЕГЭ по университету по очной форме обучения превысил 70 баллов.