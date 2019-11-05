В педуниверситете Ульяновской области — новый ректор
Ульяновск, 5 ноября, 2019, 10:59 — ИА Регнум. 6 ноября в Ульяновской области приступает к работе вновь избранный ректор Ульяновского педагогического университета имени И. Н. Ульянова. Этот пост займёт Игорь Петрищев, который ранее работал проректором по учебно-методической работе педвуза, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Педагогический университет с 2014 года возглавляла Тамара Девяткина. В 2019 году прошли выборные процедуры в связи с тем, что Девяткиной исполнилось 65 лет, и по трудовому кодексу она не вправе далее занимать данный пост. В мае прошли выборы на должность ректора вуза. На высокий пост претендовали три человека. Помимо Игоря Петрищева, на пост выдвинулись декан историко-филологического факультета Татьяна Кобзева, которая затем сняла свою кандидатуру, и декан факультета физико-математического и технологического образования Наталья Кузина.
На выборной конференции с большим отрывом победил Петрищев. Его кандидатуру затем утвердили в Министерстве науки и высшего образования России. С 6 ноября приказом Минобрнауки Петрищев утвержден на должность руководителя университета сроком на пять лет.
По данным минобразования Ульяновской области, в этом году студентами УлГПУ стали 1680 человек, на одно место претендовали более семи человек, средний балл ЕГЭ по университету по очной форме обучения превысил 70 баллов.
Справка ИА REGNUM. Игорь Олегович Петрищев родился 18 мая 1984 года в Ульяновске, является выпускником Ульяновского государственного технического университета, Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова. Окончил адъюнктуру в Ульяновском высшем военно-техническом училище. Кандидат технических наук.
Шесть лет работал по контракту на офицерских должностях в Ульяновском высшем военно-техническом училище и Военной академии тыла и транспорта (г. Санкт-Петербург), занимаясь научно-исследовательской деятельностью. В августе 2012 года перешёл работать в Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова на пост начальника отдела информационных технологий и обслуживания оргтехники, с декабря 2015 года работал проректором по учебно-методической работе.
Женат, воспитывает троих детей.