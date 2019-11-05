Москва, 5 ноября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Заявление главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля о «готовности к прекращению транзита газа из России» — это не более чем переговорный ход, причем не самый удачный даже с чисто информационно-пропагандистской точки зрения, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 5 ноября, комментируя высказывания министра энергетики Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Всем, уверен, понятно, что речь на переговорах России и Украины по газу идёт не об одном отопительном сезоне, что их предметом является будущее российско-украинского сотрудничества в этой сфере на долгосрочную перспективу.

Алексей Оржель хотел, видимо, показать, что киевской власти ничего не страшно — по крайней мере, на время «отопительного сезона», а показал, что она мыслит в категориях до полугода. Маловато.

Между тем рядовым украинцам, конечно, не по себе от всех этих политических игр вокруг поставок российского газа на Украину. Люди хотят недорогого газа и стабильности на перспективу, и большинству из них совершенно всё равно, выиграют сидящие в Киеве чиновники какие-то иски против России или нет: даже если выиграют, до простых людей эти деньги не дойдут.

А вот если с Россией будет заключена нормальная прозрачная договорённость по поставкам газа и по его транзиту в Европу, у граждан будет возможность более твёрдо спросить с власти в случае очередного повышения тарифов, цен и так далее.

Вместе с Зеленским в киевские министерства пришло немало людей просто с задачей увеличить свои капиталы, это понятно, но ему лично трудно будет уйти от тех обещаний по улучшению социально-экономического положения Украины и украинцев, которые он давал в преддверии выборов.

Это улучшение связано не с сиюминутными решениями или даже выигрышами, а с восстановлением нормальных торгово-экономических отношений с соседом», — высказал свою точку зрения Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минэнерго Украины Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV завил, что страна готова к прекращению транзита российского газа.

Читайте также: В минэнерго Украины заявили о готовности к остановке транзита газа из РФ