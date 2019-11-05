Киев, 5 ноября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Если бы китайские бизнесмены действительно хотели скупать или арендовать украинскую землю, то уже давно бы это делали, заявил в интервью РБК-Украина депутат Рады, глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владмир Зеленский

Материал опубликован сегодня, 5 ноября.

«Говорят, что придут китайцы с чемоданом денег и все здесь купят. У нас 4 миллиона гектаров земли, которую можно покупать уже. Я там не то что китайцев, я там даже соседей наших не вижу, которым куда ближе. Преимущественное право усилено для тех, кто сейчас обрабатывает землю», — заявил Сольский.

Также депутат отметил, что в законе будет выписана норма о том, что украинские предприятия с иностранными инвестициями смогут покупать землю с 2024 года и они придут только на вторичный рынок.

«Если фермер скупил две тысячи гектаров и у него нет сил этим заниматься, и его дочка или сын тоже не хотят этим заниматься, то он сможет продать или пустить к себе совладельца фермера-иностранца», — заявил парламентарий.

Сольский признал, что существует «два или три» устойчивых мифа о концентрации земли.

«Когда мне говорят, что 20−30 семей скупят Украину, у меня вопрос, почему эти 20−30 семей не взяли землю в аренду? Значит, был миллион причин, которые есть и сейчас и по которым они землю не скупят», — заявил глава комитета.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Верховная рада приняла постановление о проведении специальных парламентских слушаний на тему земельной реформы. Мероприятие состоится в начале декабря. В сентябре президент Зеленский поставил правительству и Раде задачу до конца нынешнего года разработать и принять законодательство, необходимое для официального открытия рынка земли на Украине. Премьер-министр Алексей Гончарук в свою очередь заявил, что первые продажи могут состояться осенью 2020 года.