Симферополь, 5 ноября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Пик пассажиропотока в весенне-летнем периоде в аэропорту Симферополь был зафиксирован в первой половине августа. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в пресс-службе аэропорта.

Sergey Ashmarin Взлетная полоса симферопольского аэропорта

«Суточный трафик 10 августа составил больше 34 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом за последние три года», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта по октябрь 2019 года международный аэропорт Симферополь обслужил 4,1 млн пассажиров. В разгар курортного сезона воздушная гавань полуострова принимала и отправляла более 200 рейсов и 30 тысяч пассажиров в сутки.