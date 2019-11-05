Москва, 5 ноября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Каждый пятый житель России (20%) хочет, чтобы его дети или внуки стали разведчиками. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата Семнадцать мгновений весны (телефильм), реж. Татьяна Лиознова 1971 по 1973 год Разведчик

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Наиболее популярным у большинства российских граждан (43%) фильмом о разведчиках является «Семнадцать мгновений весны». На втором месте — «Щит и меч» (5%), на третьем — «Ошибка резидента» (3%).

Среди иностранных фильмов о разведчиках опрошенным нравятся фильмы про Агента 007 (2%). У 11% нет любимых фильмов про разведчиков. 30% затруднились ответить.

В опросе 31 октября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в топ-5 самых известных разведчиков вошел президент России Владимир Путин.

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