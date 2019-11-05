Москва, 5 ноября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Достижение максимального профицита бюджета РФ не способствует росту её экономики, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 5 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Минфина РФ о том, что рост ставки НДС, проведённый в 2019 году, позволит бюджету РФ получить рекордные дополнительные доходы в размере более двух триллионов рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Зачем бюджету Российской Федерации эти два триллиона? Зачем российской экономике эти два триллиона? Цель какая? — поинтересовался Хазин. — В конце концов, при желании можно получить и больше. Можно принять закон, согласно которому любые деньги, которые находятся в кошельке у граждан, должны быть немедленно переданы в бюджет. Могу вас уверить, что в таком случае в бюджете РФ будет ещё больше денег. Экономика, правда, сдохнет. У нас цель какая? Чтобы экономика развивалась? Или чтобы был максимальный профицит бюджета?»

Между тем в правительстве РФ, как предположил Хазин, исходят из того, чтобы был максимальный профицит, в то время как большая часть населения считает, что должна развиваться экономика. Это, как подчеркнул экономист, две разные задачи, которые для своего решения требуют совершенно разных инструментов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Минфина РФ, рост ставки НДС позволит бюджету РФ получить рекордные дополнительные доходы в размере более двух триллионов рублей. В следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.