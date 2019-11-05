Москва, 5 ноября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Госдума сегодня, 5 ноября, обсудит проект обращения в Генассамблею ООН о необходимости прекращения экономической, финансовой и торговой блокады Республики Куба со стороны США, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Государственная дума осуждает США за экономическую, финансовую и торговую блокаду Кубы, которая осуществляется на протяжении вот уже почти 60 лет. Депутаты Госдумы призывают международное сообщество выработать систему мер воздействия на Соединенные Штаты Америки в целях прекращения экономической, финансовой и торговой блокады суверенного государства.

Только на протяжении 2019 года Вашингтоном введено значительное количество новых санкционных мер. В мае президент США Дональд Трамп активировал третий раздел закона Хелмса — Бэртона, что вызвало крайне негативную реакцию не только на Кубе, но и в Европейском Союзе. В июне США ввели запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях. За этим последовали санкции в отношении руководства государства, кубинских дипломатов, работников системы здравоохранения. В октябре были ужесточены правила экспорта и реэкспорта авиационной техники и телекоммуникационного оборудования. США приостановили авиасообщение американских авиакомпаний со всеми аэропортами Кубы, за исключением аэропорта в городе Гаване. Таким образом, вопрос, о поддержке Кубы мировым сообществом встает еще острее.