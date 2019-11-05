Симферополь, 5 ноября, 2019, 10:52 — ИА Регнум. В 2019 году рейсы из международного аэропорта Симферополь совершали 19 авиакомпаний по 56 направлениям. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в пресс-службе аэропорта.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополь

«Помимо этого в разгар курортного сезона воздушная гавань полуострова принимала и отправляла более 200 рейсов и 30 тысяч пассажиров в сутки», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние полгода международный аэропорт Симферополь обслужил 4,1 млн пассажиров.