Киев, 5 ноября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины сегодня, 5 ноября, представит «журналистам и общественности» проект закона о государственном бюджете на 2020 год, подготовленный ко второму чтению в Раде.

Daniel Haußmann Кабинет министров Украины

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, представлять главный финансовый документ страны будет премьер-министр Украины Алексей Гончарук и другие члены правительства.

3 ноября правительство Украины на внеочередном заседании одобрило проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению. После принятого решения министр финансов Оксана Маркарова заявила о важности «широкого диалога» по госбюджету:

«Диалог с нашими коллегами в парламенте и президентом, поэтому мы будем обсуждать проект бюджета. И, конечно, после подачи мы представим людям главный финансовый документ страны», — пообещала она.

Сам премьер Гончарук отметил, что в проект госбюджета на следующий год заложено много «инновационных вещей», за счет которых у правительства будут средства, чтобы повышать социальные стандарты.

«Это будет бюджет развития страны и безопасности людей. Философия его очень проста: государство должно не мешать, а наоборот — создавать честные и конкурентные условия для развития тех, кто этого хочет, и оказывать поддержку тем, кто действительно в этом нуждается», — отметил глава украинского правительства.

Эксперты, в свою очередь, обращают внимание, что судя по проекту госбюджета, экономическими приоритетами нового правительства Украины являются возвращение долгов, а также война и безопасность. Суммарно на эти сферы предусмотрено сразу 57% от всех доходов в 2020 г.