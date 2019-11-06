Уже летом 2020 г. граждане России, регулярно занимающиеся спортом, могут получить налоговый вычет за занятия фитнесом. При этом максимальная сумма, которую можно будет получить в качестве частичной компенсации расходов на абонементы в залы для фитнеса, составит 15,6 тыс. рублей.

Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые распространится вычет, будут определены позднее. В этой трансляции ИА REGNUM мы рассмотрим, какие суммы любители спорта тратят на то, чтобы поддерживать свою физическую форму, и хватает ли им на это средств. Отдельно будет сказано о том, какие именно виды спортивных занятий предпочитают в различных регионах России?

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Анна Алябьева
Соревнования по художественной гимнастике «Осенняя мелодия» г. Новосибирск
10:46 05.11.2019

Налоговый вычет на фитнес-услуги, который может появиться в России уже с 2020 г., генеральный директор сети фитнес-клубов «Магис Спорт» Владимир Гордейчик считает важной идеей:

«Налоговый вычет на занятия спортом — это важная идея для оздоровления нации. Она работает во многих странах. Будет работать и у нас, как и когда — время покажет».

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10:47 05.11.2019

Госдума в июле в третьем чтении приняла закон, регулирующий деятельность фитнес-центров. Они получают право проводить официальные спортивные мероприятия.

Вводится новый вид спортивных клубов — «фитнес-центр». Прописывается, что они являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию. В том числе клубы вправе осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

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10:50 05.11.2019

То, что в Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги, доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский считает хорошей новостью. По его словам, вернуть можно будет 15,6 тысяч.

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10:53 05.11.2019

Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР) предложил сделать выдачу справки в бассейн бесплатной услугой. Одновременно он обратился в Роспотребнадзор с предложением отменить такие справки.

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11:07 05.11.2019

В Чебоксарах стоимость посещения фитнес-центра составляет 300−400 рублей (разовое), абонемент на месяц, в зависимости от направлений, — 1600−2200 рублей.

11:20 05.11.2019

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Соревнования по художественной гимнастике «Осенняя мелодия» г. Новосибирск

11:20 05.11.2019

В популярных фитнес-клубах Великого Новгорода стоимость абонемента на полгода (с неограниченным количеством посещений) составляет, в среднем, 6 тыс. рублей. Индивидуальные занятия с тренером обойдутся ещё примерно в 200−600 рублей за занятие дополнительно.

11:22 05.11.2019

Фитнес-центр [localfitness.com]

11:24 05.11.2019

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Медали любительских соревнований по плаванию

11:27 05.11.2019

«В 2010 году в Алтайском крае было 20% жителей, занимающихся спортом и физкультурой, сейчас — более 40%. К 2024 году надо выйти на показатель 56%», — прямая цитата губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

11:30 05.11.2019

В Оренбурге, согласно открытым источникам информации, функционирует более 100 фитнес-клубов. Цены на их услуги сильно разнятся, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фитнес-клубы предпочитают не указывать на своих сайтах прайсы. Стоимость можно уточнить только в отделах продаж либо у интернет-консультантов.

Цены на так называемый длинный (годовой) абонемент составляют 6 — 30 тыс. рублей. При этом в ряде финес-клубов коротких абонементов (на месяц, квартал, полгода) не предлагают.

Читайте также: Какие цены на фитнес-услуги в Оренбурге

11:30 05.11.2019

Награды за победы на соревнованиях по художественной гимнастике среди девочек 2013 года рождения в Новосибирске

11:37 05.11.2019

В одном из тренажёрных залов Челябинска за восемь групповых занятий нужно отдать 2600 рублей.

«С февраля 2018 года хожу в тренажерный зал «Атлетика», который находится в центре Челябинска. Плачу 2600 рублей за восемь групповых тренировок — дважды в неделю. Тренировки есть самостоятельные, групповые и индивидуальные с тренером, последние дороже всего. Самостоятельные стоят от 220 рублей за одно посещение до 4000 рублей за 32 посещения. Вечером — дороже. Выгоднее всего безлимитный абонемент на год — 14 000. Одна тренировка с тренером обойдется в 800 рублей, абонемент на 36 тренировок — 23 000», — пишет корреспондент ИА REGNUM Ирина Юрина.

11:43 05.11.2019

В фитнес-клубах подмосковного Красногорска стоимость абонементов начинается от демократичных 1600−1700 рублей в месяц. Среди годовых абонементов лидерами дешёвых цен стали акции к «Хеллоуину», по которым один из клубов предлагает посещения всего за 6660 рублей. Разброс цен высок, в некоторых спортивных центрах стоимость абонемента достигает 60 тыс. рублей в год. Стоит отметить, что клубы предлагают посетителям дополнительные услуги, такие как индивидуальные занятия с тренером, групповые программы, массаж и спа-процедуры.

11:46 05.11.2019

Крупная сеть фитнес-клубов в Москве Alex Fitness реализовывала годовые абонементы до конца октября по акции за 9666 рублей. Помимо силовых тренировок и посещения кардиозоны, посетителям доступны услуги бассейна.

11:58 05.11.2019

В одном из барнаульских спортивных клубов — «Адриатика» — при фиксированной ежемесячной оплате в 2900 руб. можно ходить в тренажерный зал, заниматься всеми видами групповых программ, посещать бассейн, сауну и акваэробику, а также пройти фитнес-тестирование и получить личный инструктаж с тренером и один массаж.

12:01 05.11.2019

Аэробика

12:09 05.11.2019

Идея введения налогового вычета на фитнес-услуги — хорошая, однако значительного интереса к занятиям спортом ждать не стоит, считает омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

По его словам, если гражданин игнорирует занятия спортом в силу разных причин, то налоговые вычеты будут малоэффективны.

«Тут необходима пропаганда спорта, здорового образа жизни на уровне государства. Кто этим будет заниматься, пока непонятно», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Об этом: Идея хорошая, но всплеска интереса к спорту не вызовет: о фитнес-вычете

12:13 05.11.2019

Крымские любители здорового образа жизни будут очень рады введению налогового вычета за занятия фитнесом, потому что далеко не все жители полуострова могут себе позволить регулярно заниматься.

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Он также отметил, что любители спорта часто дополнительно тратят немалые деньги на различные биодобавки, экипировку и спортивные гаджеты. Зачастую, по его словам, эти расходы превышают месячную стоимость тренировок.

Подробности в материале: В Крыму очень обрадуются налоговому вычету на фитнес — мнение

12:17 05.11.2019

В Тюмени среди множества спортивных клубов каждый может выбрать направление по душе и кошельку. Разбег цен, видов клубных карт тоже разнообразный.

Клуб «Антей» берёт свое начало с 1967 года. Его основателем и президентом ещё со дня его образования является заслуженный тренер России Евгений Колтун. Здесь установлено свыше 50 тренажеров, которые в основе своей служат занятиям бодибилдингом, но есть ряд общеукрепляющих направлений. Стоимость клубной карты для взрослых здесь составляет 2625 рублей в месяц для взрослых и 1600 рублей для школьников.

Федеральная сеть фитнес-клубов Athletic GYM предлагает свои услуги в шести районах Тюмени. Здесь существует тест-драйв в виде трёх бесплатных дней безлимитного посещения спортивного зала, групповых программ и сауны. Предлагаются хот-айрон, сайкл, табата, занятия единоборствами, стретчинг, йога и другие виды физкультуры. Годовая клубная карта студентам и пенсионерам обойдётся 7900 рублей. Стандартная годовая карта — 14 900 рублей. Есть семейная карта, которая в год обойдётся 10 950 рублей.

Спортивный клуб Bright Fit расположен в центре Тюмени. Предлагает широкий спектр услуг — тренажерный зал, занятия по боевым искусствам, йога, кроссфит, различные танцевальные направления и другое. Самая дорогая клубная карта «Всё включено» за год обойдётся в 25 000 рублей. Стандартная карта — 9900 рублей в год — включает занятия по выбранной программе и сауну.

12:25 05.11.2019

В Новосибирской области сегодня очень популярны занятия художественной гимнастикой. В регионе этот вид спорта развивается с 1949 года. В секцию художественной гимнастики девочек принимают с трёх до пяти лет. Тренировки девочек первого года обучения длятся не больше часа два-три раза в неделю. Но уже к четвёртому году обучения их продолжительность достигает не менее трёх часов четыре-пять, а порой и шесть раз в неделю. Девочки-подростки при необходимости могут заниматься ежедневно — для оттачивания навыков или при подготовке к серьёзным соревнованиям. Стоимость тренировок зависит от продолжительности и периодичности, а также от расценок конкретного клуба: от 1 тыс. — 1,5 тыс. до 2,5−5 тысяч рублей в месяц. Индивидуальные занятия с тренером, при необходимости, обойдутся в 500−1 тыс. рублей в час. А мастер-классы — в 2−3 тысячи рублей и выше. Но оплата тренировок — ещё не все траты. При этом стоит учитывать, что художественная гимнастика — это спорт, который требует не только и не столько финансовых затрат, но и физической и моральной силы от самого спортсмена. Часто ещё недавно подающие надежды гимнастки оставляют этот вид спорта из-за здоровья, запрета врачей или осознания, что больше не хотят им заниматься.

Читайте также: Художественная гимнастика: сколько стоит и чего стоит

12:38 05.11.2019

В селе Тарбагатай (Забайкальский край) состоялось торжественное открытие спортивного зала культурно-спортивного комплекса «Феникс».

Данное мероприятия было проведено в рамках плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края. Зал был построен и введен в эксплуатацию еще в 1952 году. За все время работы спортивного объекта капитальных ремонтов не было. На сегодняшний день проведены работы по укладке напольного покрытия, отделочные работы, доставка и монтаж технологического оборудования, работы по утеплению крыши и многие другие, что позволило привести объект в нормативное состояние и помогло создать условия для полноценного тренировочного процесса, проведения соревнований различного уровня.

12:46 05.11.2019

Одновременно с указом возродить ГТО глава государства Владимир Путин поручил ежегодно докладывать ему о состоянии физической подготовленности населения, а также довести долю тех, кто занимается физкультурой и спортом, до 40% к 2020 году.

По информации минспорта Иркутской области, в 2018 году доля физкультурников в регионе составила чуть более 25%, за 12 месяцев она увеличилась на 4,5%. Удастся ли при таких темпах выполнить поставленный президентом указ в отдельно взятом Приангарье, пока непонятно. Примерно такая же ситуация складывается в Алтайском крае.

13:00 05.11.2019

Почему-то самый дорогой абонемент в тренажёрный зал Новосибирска дешевле, чем в Иркутске самый доступный. За возможность год посещать фитнес-клуб во время учёбы двадцатилетняя Наталья платила 12 тыс. руб. (без всяких студенческих скидок), а в Приангарье спортзал такого же уровня обходится минимум в 25 тысяч в год.

13:28 05.11.2019

Любой налоговый вычет — это всегда положительная динамика развития законодательства. Это всегда приятное возвращение определенной суммы от своих доходов. Соответственно, налоговый вычет на фитнес-услуги послужит приятным бонусом для занятия спортом, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Читайте также: Платный спорт: нужен ли налоговый вычет на фитнес-услуги

13:48 05.11.2019

В Алтайском крае в 2019 году удалось реконструировать спортивный зал Алтайского архитектурно-строительного колледжа.

Теперь здесь созданы условия для занятий волейболом, баскетболом, настольным теннисом, мини-футболом. Оборудован тренажерный зал, приобретены спортивные снаряды для фитнеса, атлетической гимнастики, появился новый борцовский ковер для занятий единоборствами.

14:03 05.11.2019

Зеленый фитнес — это социально-спортивный проект, включающий проведение бесплатных тренировок в парках и скверах Иркутска. Он реализуется молодежным правительством Иркутской области.

В 2018 году в проекте приняло участие около 600 человек. Бесплатные занятия для всех желающих проводились в течение всего лета 2019 г.

14:18 05.11.2019

Администрация кемеровского спорткомплекса нашла весьма оригинальный повод запретить клиентам пользоваться электричеством для зарядки своих гаджетов. Как передаёт Vse42.ru, в СК объяснили, что запрет на включение в розетки своих электрических приборов введён «по причине возможной угрозы террористического акта».

«Отдавать им по 300 рублей за одно посещение можно, а электричество у них забирать теперь нельзя? Экономят на всем, что можно, прикрываясь вообще не относящимися к делу законами», — отметил один из клиентов.

14:27 05.11.2019

Жители Северной столицы предпочитают покупать абонементы в спортивный зал у дома и готовы тратить на это от 12 тысяч рублей и выше, но при условии наличия скидок и дополнительных возможностей. Средние же цены на фитнес-услуги ощутимо выше.

Подробности в материале: Петербуржцы тратят от 12 тысяч рублей в год на посещение спортзалов

15:21 05.11.2019

Интерес жителей Петербурга к состоянию своей фигуры с каждым годом растет и вместе с этим сдвигаются акценты: с простого посещения раз в неделю фитнес-клуба к стабильному посещению спортивных секций.

Читайте также: Петербуржцы стали чаще выбирать секции, а не абонементы в спортклубы

15:31 05.11.2019

Спортивная площадка [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

16:00 05.11.2019

Тренд на здоровый образ жизни в настоящее время очень популярен. Он касается и здорового питания, и экологической составляющей окружающей среды, и, конечно, все большего проникновения фитнес-услуг в жизнь рядовых граждан России. С точки зрения работодателей, сотрудники, занимающиеся спортом, показывают более высокие трудовые результаты, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова», к. э. н. Светлана Казанцева.

Читайте также: Работникам выгодно: о налоговом вычете на фитнес

17:28 05.11.2019

Скандинавская ходьба [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

21:00 05.11.2019

Занятия на тренажерах ИА REGNUM

21:09 05.11.2019

Стоимость абонементов в спортивный зал г. Москвы ИА REGNUM

22:09 05.11.2019

В Нижнем Новгороде функционируют более 200 фитнес-клубов, число их клиентов постоянно растет, все больше и больше жителей следят за своим здоровьем и пытаются поддерживать физическую форму. В среднем на годовой безлимитный абонемент в фитнес-клуб с аква-зоной спортивные нижегородцы тратят около 20 тыс. рублей.

Читайте также: Миф о дешевой жизни в регионах: цены на фитнес-услуги в Нижнем Новгороде

22:47 05.11.2019

04:03

В Якутске зарегистрировано более 80 различных фитнес-клубов, центров, студий, тренажерных залов. Примечательно, что многие из них предлагают посетителям занятия и на воде, и даже русскую баню на дровах.

Читайте подробнее: В Якутске самый дорогой абонемент на год в спорткомплекс — 47 тыс. рублей