Уже летом 2020 г. граждане России, регулярно занимающиеся спортом, могут получить налоговый вычет за занятия фитнесом. При этом максимальная сумма, которую можно будет получить в качестве частичной компенсации расходов на абонементы в залы для фитнеса, составит 15,6 тыс. рублей. Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые распространится вычет, будут определены позднее. В этой трансляции ИА REGNUM мы рассмотрим, какие суммы любители спорта тратят на то, чтобы поддерживать свою физическую форму, и хватает ли им на это средств. Отдельно будет сказано о том, какие именно виды спортивных занятий предпочитают в различных регионах России? Читайте также: Налоговый вычет на фитнес могут ввести летом 2020 года

Анна Алябьева Соревнования по художественной гимнастике «Осенняя мелодия» г. Новосибирск

10:46 05.11.2019 Налоговый вычет на фитнес-услуги, который может появиться в России уже с 2020 г., генеральный директор сети фитнес-клубов «Магис Спорт» Владимир Гордейчик считает важной идеей: «Налоговый вычет на занятия спортом — это важная идея для оздоровления нации. Она работает во многих странах. Будет работать и у нас, как и когда — время покажет». Читайте также: Работает во многих странах: о налоговом вычете на фитнес-услуги

10:47 05.11.2019 Госдума в июле в третьем чтении приняла закон, регулирующий деятельность фитнес-центров. Они получают право проводить официальные спортивные мероприятия. Вводится новый вид спортивных клубов — «фитнес-центр». Прописывается, что они являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию. В том числе клубы вправе осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Читайте также: Госдума узаконила фитнес-центры

10:50 05.11.2019 То, что в Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги, доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский считает хорошей новостью. По его словам, вернуть можно будет 15,6 тысяч. Читайте также: «Власть фитнес-вычетом убьёт сразу двух зайцев» — мнение

10:53 05.11.2019 Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР) предложил сделать выдачу справки в бассейн бесплатной услугой. Одновременно он обратился в Роспотребнадзор с предложением отменить такие справки. Читайте также: В Госдуме просят Минздрав отменить плату за справку на посещение бассейна

11:07 05.11.2019 В Чебоксарах стоимость посещения фитнес-центра составляет 300−400 рублей (разовое), абонемент на месяц, в зависимости от направлений, — 1600−2200 рублей.

11:20 05.11.2019 [[[picture1]]] Соревнования по художественной гимнастике «Осенняя мелодия» г. Новосибирск

11:20 05.11.2019 В популярных фитнес-клубах Великого Новгорода стоимость абонемента на полгода (с неограниченным количеством посещений) составляет, в среднем, 6 тыс. рублей. Индивидуальные занятия с тренером обойдутся ещё примерно в 200−600 рублей за занятие дополнительно.

11:22 05.11.2019 Фитнес-центр [localfitness.com]

11:24 05.11.2019 [[[picture2]]] Медали любительских соревнований по плаванию

11:27 05.11.2019 «В 2010 году в Алтайском крае было 20% жителей, занимающихся спортом и физкультурой, сейчас — более 40%. К 2024 году надо выйти на показатель 56%», — прямая цитата губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

11:30 05.11.2019 В Оренбурге, согласно открытым источникам информации, функционирует более 100 фитнес-клубов. Цены на их услуги сильно разнятся, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Фитнес-клубы предпочитают не указывать на своих сайтах прайсы. Стоимость можно уточнить только в отделах продаж либо у интернет-консультантов. Цены на так называемый длинный (годовой) абонемент составляют 6 — 30 тыс. рублей. При этом в ряде финес-клубов коротких абонементов (на месяц, квартал, полгода) не предлагают. Читайте также: Какие цены на фитнес-услуги в Оренбурге

11:30 05.11.2019 Награды за победы на соревнованиях по художественной гимнастике среди девочек 2013 года рождения в Новосибирске

11:37 05.11.2019 В одном из тренажёрных залов Челябинска за восемь групповых занятий нужно отдать 2600 рублей. «С февраля 2018 года хожу в тренажерный зал «Атлетика», который находится в центре Челябинска. Плачу 2600 рублей за восемь групповых тренировок — дважды в неделю. Тренировки есть самостоятельные, групповые и индивидуальные с тренером, последние дороже всего. Самостоятельные стоят от 220 рублей за одно посещение до 4000 рублей за 32 посещения. Вечером — дороже. Выгоднее всего безлимитный абонемент на год — 14 000. Одна тренировка с тренером обойдется в 800 рублей, абонемент на 36 тренировок — 23 000», — пишет корреспондент ИА REGNUM Ирина Юрина.

11:43 05.11.2019 В фитнес-клубах подмосковного Красногорска стоимость абонементов начинается от демократичных 1600−1700 рублей в месяц. Среди годовых абонементов лидерами дешёвых цен стали акции к «Хеллоуину», по которым один из клубов предлагает посещения всего за 6660 рублей. Разброс цен высок, в некоторых спортивных центрах стоимость абонемента достигает 60 тыс. рублей в год. Стоит отметить, что клубы предлагают посетителям дополнительные услуги, такие как индивидуальные занятия с тренером, групповые программы, массаж и спа-процедуры.

11:46 05.11.2019 Крупная сеть фитнес-клубов в Москве Alex Fitness реализовывала годовые абонементы до конца октября по акции за 9666 рублей. Помимо силовых тренировок и посещения кардиозоны, посетителям доступны услуги бассейна.

11:58 05.11.2019 В одном из барнаульских спортивных клубов — «Адриатика» — при фиксированной ежемесячной оплате в 2900 руб. можно ходить в тренажерный зал, заниматься всеми видами групповых программ, посещать бассейн, сауну и акваэробику, а также пройти фитнес-тестирование и получить личный инструктаж с тренером и один массаж.

12:01 05.11.2019 Аэробика

12:09 05.11.2019 Идея введения налогового вычета на фитнес-услуги — хорошая, однако значительного интереса к занятиям спортом ждать не стоит, считает омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков. По его словам, если гражданин игнорирует занятия спортом в силу разных причин, то налоговые вычеты будут малоэффективны. «Тут необходима пропаганда спорта, здорового образа жизни на уровне государства. Кто этим будет заниматься, пока непонятно», — отметил собеседник ИА REGNUM. Об этом: Идея хорошая, но всплеска интереса к спорту не вызовет: о фитнес-вычете