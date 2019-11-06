Почём фитнес-услуги для народа? — трансляция
Налоговый вычет на фитнес-услуги, который может появиться в России уже с 2020 г., генеральный директор сети фитнес-клубов «Магис Спорт» Владимир Гордейчик считает важной идеей:
«Налоговый вычет на занятия спортом — это важная идея для оздоровления нации. Она работает во многих странах. Будет работать и у нас, как и когда — время покажет».
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Госдума в июле в третьем чтении приняла закон, регулирующий деятельность фитнес-центров. Они получают право проводить официальные спортивные мероприятия.
Вводится новый вид спортивных клубов — «фитнес-центр». Прописывается, что они являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию. В том числе клубы вправе осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
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То, что в Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги, доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский считает хорошей новостью. По его словам, вернуть можно будет 15,6 тысяч.
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Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР) предложил сделать выдачу справки в бассейн бесплатной услугой. Одновременно он обратился в Роспотребнадзор с предложением отменить такие справки.
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В Чебоксарах стоимость посещения фитнес-центра составляет 300−400 рублей (разовое), абонемент на месяц, в зависимости от направлений, — 1600−2200 рублей.
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Соревнования по художественной гимнастике «Осенняя мелодия» г. Новосибирск
В популярных фитнес-клубах Великого Новгорода стоимость абонемента на полгода (с неограниченным количеством посещений) составляет, в среднем, 6 тыс. рублей. Индивидуальные занятия с тренером обойдутся ещё примерно в 200−600 рублей за занятие дополнительно.
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Медали любительских соревнований по плаванию
«В 2010 году в Алтайском крае было 20% жителей, занимающихся спортом и физкультурой, сейчас — более 40%. К 2024 году надо выйти на показатель 56%», — прямая цитата губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
В Оренбурге, согласно открытым источникам информации, функционирует более 100 фитнес-клубов. Цены на их услуги сильно разнятся, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Фитнес-клубы предпочитают не указывать на своих сайтах прайсы. Стоимость можно уточнить только в отделах продаж либо у интернет-консультантов.
Цены на так называемый длинный (годовой) абонемент составляют 6 — 30 тыс. рублей. При этом в ряде финес-клубов коротких абонементов (на месяц, квартал, полгода) не предлагают.
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Награды за победы на соревнованиях по художественной гимнастике среди девочек 2013 года рождения в Новосибирске
В одном из тренажёрных залов Челябинска за восемь групповых занятий нужно отдать 2600 рублей.
«С февраля 2018 года хожу в тренажерный зал «Атлетика», который находится в центре Челябинска. Плачу 2600 рублей за восемь групповых тренировок — дважды в неделю. Тренировки есть самостоятельные, групповые и индивидуальные с тренером, последние дороже всего. Самостоятельные стоят от 220 рублей за одно посещение до 4000 рублей за 32 посещения. Вечером — дороже. Выгоднее всего безлимитный абонемент на год — 14 000. Одна тренировка с тренером обойдется в 800 рублей, абонемент на 36 тренировок — 23 000», — пишет корреспондент ИА REGNUM Ирина Юрина.
В фитнес-клубах подмосковного Красногорска стоимость абонементов начинается от демократичных 1600−1700 рублей в месяц. Среди годовых абонементов лидерами дешёвых цен стали акции к «Хеллоуину», по которым один из клубов предлагает посещения всего за 6660 рублей. Разброс цен высок, в некоторых спортивных центрах стоимость абонемента достигает 60 тыс. рублей в год. Стоит отметить, что клубы предлагают посетителям дополнительные услуги, такие как индивидуальные занятия с тренером, групповые программы, массаж и спа-процедуры.
Крупная сеть фитнес-клубов в Москве Alex Fitness реализовывала годовые абонементы до конца октября по акции за 9666 рублей. Помимо силовых тренировок и посещения кардиозоны, посетителям доступны услуги бассейна.
В одном из барнаульских спортивных клубов — «Адриатика» — при фиксированной ежемесячной оплате в 2900 руб. можно ходить в тренажерный зал, заниматься всеми видами групповых программ, посещать бассейн, сауну и акваэробику, а также пройти фитнес-тестирование и получить личный инструктаж с тренером и один массаж.
Идея введения налогового вычета на фитнес-услуги — хорошая, однако значительного интереса к занятиям спортом ждать не стоит, считает омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.
По его словам, если гражданин игнорирует занятия спортом в силу разных причин, то налоговые вычеты будут малоэффективны.
«Тут необходима пропаганда спорта, здорового образа жизни на уровне государства. Кто этим будет заниматься, пока непонятно», — отметил собеседник ИА REGNUM.
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Крымские любители здорового образа жизни будут очень рады введению налогового вычета за занятия фитнесом, потому что далеко не все жители полуострова могут себе позволить регулярно заниматься.
Он также отметил, что любители спорта часто дополнительно тратят немалые деньги на различные биодобавки, экипировку и спортивные гаджеты. Зачастую, по его словам, эти расходы превышают месячную стоимость тренировок.
Подробности в материале: В Крыму очень обрадуются налоговому вычету на фитнес — мнение
В Тюмени среди множества спортивных клубов каждый может выбрать направление по душе и кошельку. Разбег цен, видов клубных карт тоже разнообразный.
Клуб «Антей» берёт свое начало с 1967 года. Его основателем и президентом ещё со дня его образования является заслуженный тренер России Евгений Колтун. Здесь установлено свыше 50 тренажеров, которые в основе своей служат занятиям бодибилдингом, но есть ряд общеукрепляющих направлений. Стоимость клубной карты для взрослых здесь составляет 2625 рублей в месяц для взрослых и 1600 рублей для школьников.
Федеральная сеть фитнес-клубов Athletic GYM предлагает свои услуги в шести районах Тюмени. Здесь существует тест-драйв в виде трёх бесплатных дней безлимитного посещения спортивного зала, групповых программ и сауны. Предлагаются хот-айрон, сайкл, табата, занятия единоборствами, стретчинг, йога и другие виды физкультуры. Годовая клубная карта студентам и пенсионерам обойдётся 7900 рублей. Стандартная годовая карта — 14 900 рублей. Есть семейная карта, которая в год обойдётся 10 950 рублей.
Спортивный клуб Bright Fit расположен в центре Тюмени. Предлагает широкий спектр услуг — тренажерный зал, занятия по боевым искусствам, йога, кроссфит, различные танцевальные направления и другое. Самая дорогая клубная карта «Всё включено» за год обойдётся в 25 000 рублей. Стандартная карта — 9900 рублей в год — включает занятия по выбранной программе и сауну.
В Новосибирской области сегодня очень популярны занятия художественной гимнастикой. В регионе этот вид спорта развивается с 1949 года. В секцию художественной гимнастики девочек принимают с трёх до пяти лет. Тренировки девочек первого года обучения длятся не больше часа два-три раза в неделю. Но уже к четвёртому году обучения их продолжительность достигает не менее трёх часов четыре-пять, а порой и шесть раз в неделю. Девочки-подростки при необходимости могут заниматься ежедневно — для оттачивания навыков или при подготовке к серьёзным соревнованиям. Стоимость тренировок зависит от продолжительности и периодичности, а также от расценок конкретного клуба: от 1 тыс. — 1,5 тыс. до 2,5−5 тысяч рублей в месяц. Индивидуальные занятия с тренером, при необходимости, обойдутся в 500−1 тыс. рублей в час. А мастер-классы — в 2−3 тысячи рублей и выше. Но оплата тренировок — ещё не все траты. При этом стоит учитывать, что художественная гимнастика — это спорт, который требует не только и не столько финансовых затрат, но и физической и моральной силы от самого спортсмена. Часто ещё недавно подающие надежды гимнастки оставляют этот вид спорта из-за здоровья, запрета врачей или осознания, что больше не хотят им заниматься.
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В селе Тарбагатай (Забайкальский край) состоялось торжественное открытие спортивного зала культурно-спортивного комплекса «Феникс».
Данное мероприятия было проведено в рамках плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края. Зал был построен и введен в эксплуатацию еще в 1952 году. За все время работы спортивного объекта капитальных ремонтов не было. На сегодняшний день проведены работы по укладке напольного покрытия, отделочные работы, доставка и монтаж технологического оборудования, работы по утеплению крыши и многие другие, что позволило привести объект в нормативное состояние и помогло создать условия для полноценного тренировочного процесса, проведения соревнований различного уровня.
Одновременно с указом возродить ГТО глава государства Владимир Путин поручил ежегодно докладывать ему о состоянии физической подготовленности населения, а также довести долю тех, кто занимается физкультурой и спортом, до 40% к 2020 году.
По информации минспорта Иркутской области, в 2018 году доля физкультурников в регионе составила чуть более 25%, за 12 месяцев она увеличилась на 4,5%. Удастся ли при таких темпах выполнить поставленный президентом указ в отдельно взятом Приангарье, пока непонятно. Примерно такая же ситуация складывается в Алтайском крае.
Почему-то самый дорогой абонемент в тренажёрный зал Новосибирска дешевле, чем в Иркутске самый доступный. За возможность год посещать фитнес-клуб во время учёбы двадцатилетняя Наталья платила 12 тыс. руб. (без всяких студенческих скидок), а в Приангарье спортзал такого же уровня обходится минимум в 25 тысяч в год.
Любой налоговый вычет — это всегда положительная динамика развития законодательства. Это всегда приятное возвращение определенной суммы от своих доходов. Соответственно, налоговый вычет на фитнес-услуги послужит приятным бонусом для занятия спортом, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.
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В Алтайском крае в 2019 году удалось реконструировать спортивный зал Алтайского архитектурно-строительного колледжа.
Теперь здесь созданы условия для занятий волейболом, баскетболом, настольным теннисом, мини-футболом. Оборудован тренажерный зал, приобретены спортивные снаряды для фитнеса, атлетической гимнастики, появился новый борцовский ковер для занятий единоборствами.
Зеленый фитнес — это социально-спортивный проект, включающий проведение бесплатных тренировок в парках и скверах Иркутска. Он реализуется молодежным правительством Иркутской области.
В 2018 году в проекте приняло участие около 600 человек. Бесплатные занятия для всех желающих проводились в течение всего лета 2019 г.
Администрация кемеровского спорткомплекса нашла весьма оригинальный повод запретить клиентам пользоваться электричеством для зарядки своих гаджетов. Как передаёт Vse42.ru, в СК объяснили, что запрет на включение в розетки своих электрических приборов введён «по причине возможной угрозы террористического акта».
«Отдавать им по 300 рублей за одно посещение можно, а электричество у них забирать теперь нельзя? Экономят на всем, что можно, прикрываясь вообще не относящимися к делу законами», — отметил один из клиентов.
Жители Северной столицы предпочитают покупать абонементы в спортивный зал у дома и готовы тратить на это от 12 тысяч рублей и выше, но при условии наличия скидок и дополнительных возможностей. Средние же цены на фитнес-услуги ощутимо выше.
Подробности в материале: Петербуржцы тратят от 12 тысяч рублей в год на посещение спортзалов
Интерес жителей Петербурга к состоянию своей фигуры с каждым годом растет и вместе с этим сдвигаются акценты: с простого посещения раз в неделю фитнес-клуба к стабильному посещению спортивных секций.
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Тренд на здоровый образ жизни в настоящее время очень популярен. Он касается и здорового питания, и экологической составляющей окружающей среды, и, конечно, все большего проникновения фитнес-услуг в жизнь рядовых граждан России. С точки зрения работодателей, сотрудники, занимающиеся спортом, показывают более высокие трудовые результаты, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова», к. э. н. Светлана Казанцева.
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В Нижнем Новгороде функционируют более 200 фитнес-клубов, число их клиентов постоянно растет, все больше и больше жителей следят за своим здоровьем и пытаются поддерживать физическую форму. В среднем на годовой безлимитный абонемент в фитнес-клуб с аква-зоной спортивные нижегородцы тратят около 20 тыс. рублей.
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В Якутске зарегистрировано более 80 различных фитнес-клубов, центров, студий, тренажерных залов. Примечательно, что многие из них предлагают посетителям занятия и на воде, и даже русскую баню на дровах.
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