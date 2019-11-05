Ярославль, 5 ноября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Природоохранная прокуратура обязала мэрию Ярославля и собственников квартир в жилом доме обеспечить водоотведение канализационных вод без сброса в реку Волгу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Природоохранная прокуратура Канализация течет в Волгу

Прокуратура проводила проверку по коллективному обращению граждан о том, что стоки 24-квартирного дома по адресу Портовая набережная, 10б текут напрямую в Волгу. В результате проверки прокуратура и обратилась в суд.

В суде выяснилось, что дом ранее находился на балансе управления исполнения наказаний. Он примыкает к одному из корпусов ярославского следственного изолятора. Однако УФСИН в 2003 году передал его в муниципальную собственность, а впоследствии и отключил от системы канализации СИЗО. Канализация полилась напрямую в Волгу.

Дело усложняется тем, что дом признан аварийным и подлежащим расселению, однако срок расселения установлен до 2025 года. В суде представитель мэрии заявляла о том, что городские власти не могут быть ответчиками по делу, так как полномочия по водоснабжению и водоотведению переданы на уровень региона. Однако суд эти возражения отверг на основании федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», согласно которому ответственность в этом вопросе лежит именно на местных властях.

В итоге суд принял решение обязать граждан и собственников обеспечить водоотведение без сброса в Волгу до 1 июля 2020 года. Только каким образом люди сделают это, неясно. Жильцы платить за дорогостоящие работы в аварийном жилье, очевидно, не желают. Управляющей компании у дома нет. В бюджете денег на это не предусмотрено, нет и четкой даты расселения дома.