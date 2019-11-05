Токио, 5 ноября, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Компания Toyota запустила в Японии продажи нового компактного кроссовера Toyota Raize. Об этом 5 ноября сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Toyota Toyota Raize

Raize — это первый компактный автомобиль, выпущенный компанией Daihatsu (дочерняя структура Toyota), в котором используется платформа DNGA (Daihatsu New Global Architecture) для производства автомобилей следующего поколения.

Длина корпуса кроссовера равна 3995 мм, а ширина — 1695 мм. Стоит отметить, что модель имеет самое большое багажное отделение в своём классе. Его объём равен 369 литров. Объём багажника можно увеличить в два раза путем складывания задних сидений.

Спереди новая модель имеет трапецеидальную радиаторную решётку радиатора, узкие светодиодные фары с динамическими указателями поворота.

Внутри авто установлены приборная цифровая панель и информационно-развлекательная система с семидюймовым сенсорным дисплеем. Сиденья с ярко красной строчкой имеют боковую поддержку.

Под капотом Raize расположен бензиновый турбированный двигатель трёхцилиндровый 1KR-VET рабочим объёмом 1 л. Мотор сочетается с вариатором D-CVT. Автомобиль доступен как с передним, так и полным приводом.

Напомним, в конце октября текущего года в России стартовали продажи модели Toyota RAV4 пятого поколения. Кроме того, в большинстве официальных дилерских центрах бренда данное авто доступно для тест-драйва. Собирается новинка на автозаводе в Санкт-Петербурге.

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