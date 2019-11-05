Барнаул, 5 ноября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Рекордный рост доходов бюджета после повышения НДС прокомментировал корреспонденту информационного агентства ИА REGNUM алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин. Говоря о прогнозе Минфина РФ, согласно которому в 2020 году рост поступлений от повышения НДСв бюджет страны составит 639 млрд руб, в 2021 году — 689 млрд руб, а в 2022 году — 737 млрд руб., он пояснил:

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« НДС — это налог, который поступает в федеральный бюджет. А федеральный бюджет имеет большое количество так называемых закрытых статей, как правило, на военные расходы и силовиков. А если включить телевизор, то журналисты представят успехи России в Сирии, помощь Кубе и Венесуэле… При этом повышение пенсионного возраста явно дает намёк, что деньги от повышения НДС уйдут явно на «закрытые» статьи бюджета». По себе могу сказать, что как «ветерану труда», мне последние пять лет размер выплат не повышали, а как «работающему пенсионеру» отказано в индексации пенсии.

Напомним, о том что рост ставки НДС в 2019 году позволит получить бюджету РФ рекордные дополнительные доходы в размере более двух триллионов рублей, сказано в прогнозе Минфина для проекта федерального бюджета на 2020−2022 гг.

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