Москва, 5 ноября, 2019, 10:09 — ИА Регнум. На финансовом рынке в последние дни усилились настроения склонности к рискам, что привело к повышению спроса на рисковые активы, к которым относится и рубль. Причин этому немало, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Петр Данилов Красная Весна Доллар и рубль

«Снижение процентной ставки ФРС США, ожидание подписания торговой сделки между Китаем и США, улучшение перспектив по условиям Брексит, отказ США от повышения тарифов на импорт из ЕС. Это приводит и к увеличению цен на сырьё — нефть Brent дорожает с начала ноября с $59,40 к $62,30 за баррель.

В таких условиях рубль открыл ноябрь активным укреплением, доллар упал к 63,50 руб., к уровням июля, ниже сильного технического уровня 63,60, который несколько раз безуспешно пытался пробить вниз. При сохранении такой тенденции можно ожидать постепенного смещения котировок к 62,60 руб.

В течение дня 5 ноября не ожидается значимых событий, вероятный диапазон колебания пары доллар/рубль — 63,20−63,80 руб./доллар», — считает эксперт.

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