Оренбург, 5 ноября, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечен рост жалоб населения на дистанционное приобретение товаров. За девять месяцев 2019 года поступила 61 жалоба, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-магазин

В ряде случаев интересы потребителей пришлось отстаивать в суде. По признакам мошеннических действий интернет-продавцов 5% обращений направлено в правоохранительные органы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью, сейчас в производстве находится уголовное дело о виртуальной продаже красной икры. Жительница Оренбурга откликнулась на объявление в интернете и перевела предоплату в сумме около 50 тыс. рублей. Однако товара не дождалась.