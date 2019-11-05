Донецк, 5 ноября, 2019, 10:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ДНР зафиксированы 23 обстрела, в ходе которых боевики ВСУ выпустили 177 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 5 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Так, на донецком и мариупольском направлениях было выпущено в общей сложности шесть мин калибра 120 мм, 17 мин калибра 82 мм, применены гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Васильевка, Ясиноватая, Старомихайловка, Новая Таврия, Белая Каменка, Новоласпа, Октябрь, Коминтерново, Ленинское, Сосновское, Куликово», — рассказали в СЦКК.

Жертв и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская сторона сорвала разведение сил на участке линии соприкосновения в районе населённого пункта Петровское.

Новая попытка отвода сил состоится 8 ноября 2019 года.

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