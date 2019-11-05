Якутск, 5 ноября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В числе уволенных президентом РФ Владимиром Путиным силовиков, оказался и уроженец Якутии — главный инспектор МВД, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Увольнение

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По указу главы государства остался без должности главный инспектор МВД, генерал-майор полиции Ефрем Романов, который был назначен президентом РФ 31 декабря 2014 год. До этого он был руководителем Управления МВД РФ по Оренбургской области.

19 декабря 2019 года Романову исполняется 60 лет. Ранее СМИ писали, что Ефрем Романов после ухода со службы может занять в Якутии ответственный пост.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства Владимир Путин снял с должности 11 генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и других силовых структур.