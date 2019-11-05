Шанхай, Китай, 5 ноября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Торговое соглашение между США и Китаем должно учитывать интересы двух стран и их главных партнеров, в том числе ЕС. Об этом заявил президент Пятой Республики Эмманюэль Макрон на церемонии открытия второй Китайской международной импортной выставки в Шанхае.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайско-американские отношения

По словам французского лидера, существующая система международной торговли не способна урегулировать текущие проблемы, а «некоторые страны прибегают к односторонности и закону джунглей».

«Мы надеемся, что в конечном итоге будет достигнуто хорошее соглашение с учетом интересов этих двух стран (США и Китая) и их главных партнеров, включая Евросоюз», — сказал Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года между Китаем и США идёт открытая торговая война. Началась она с введения Вашингтоном заградительных пошлин на китайские товары, Пекин предпринял ответные действия.

Ранее подписание торгового соглашения между США и Китаем планировалось на саммите АТЭС в Чили в середине ноября. Однако чилийское правительство решило отменить проведение саммита из-за продолжающихся в стране протестов.

Читайте также: Власти США пообещали выдать лицензии на торговлю с Huawei