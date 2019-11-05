Чебоксары, 5 ноября, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В столице Чувашии митинг-концерт в честь Дня народного единства, который в этом году прошёл не на Красной площади, а на площади Республики, собрал «более 5 тыс. чебоксарцев». Это меньше, чем было в прошлом году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Встреча высоких гостей на фестивале национальных культур «Единая семья народов России»

Торжества в Чебоксарах, которые ранее проходили на главной площади в Чувашии — Красной площади, в этом году перенесены на площадь Республики в связи с реконструкцией площадки. Если в прошлом году на митинг пришли около 5,5 тыс. жителей и гостей столицы, то в этом году — «более 5 тыс.» человек.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своём поздравлении заметил, что «несмотря на холодную погоду, сердца участников митинга-концерта согревает именно единство», а в Чувашии «все жители республики, несмотря на политические взгляды, вероисповедания, живут в стабильном обществе». Отметим, что в интернете опубликовано видео, на котором запечатлено, как площадь Республики мгновенно опустела после того, как покинула место праздника свита высоких гостей во главе с Михаилом Игнатьевым.

Также 4 ноября в Чебоксарах в четвёртый раз прошёл республиканский фестиваль национальных культур «Единая семья народов России» и состоялся крёстный ход в честь празднования Дня икона Казанской Божией Матери.