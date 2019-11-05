Ярославль, 5 ноября, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Судья Красноперекопского районного суда Ярославля Андрей Курапин, резко высказавшийся в адрес прокуратуры, сложил полномочия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Судья Андрей Курапин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судья при рассмотрении коррупционного дела вынес частное постановление в адрес генерального прокурора Юрия Чайки. Андрей Курапин потребовал прекратить практику препятствования рассмотрению дел в особом порядке, когда подсудимый признает свою вину, а суд имеет возможность назначить более мягкое наказание. Прокуратура обжаловала частное постановление, и оно было отменено.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском областном суде, сложение полномочий Андреем Курапиным никак не связано с демаршем в адрес генпрокурора. Курапин находился в отставке с начала 2019 года, но продолжал работать судьей в связи с дефицитом кадров. Срок полномочий судьи был продлен на год квалификационной коллегией до момента замещения вакантной должности. 16 октября Владимир Путин назначил нового судью в Красноперекопский районный суд, и полномочия Курапина прекратились автоматически.