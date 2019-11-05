Вашингтон, 5 ноября, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Американская компания по производству спецодежды Carhartt и автопроизводитель Chevrolet создали специальную версию пикап Silverado. Об этом сообщается на официальном сайте Chevrolet.

Chevrolet Chevrolet Introduces 2021 Silverado HD Carhartt Special Edition

Новый пикап имеет ограниченную серию. Он создан на основе модели Silverado 2500 LTZ, премьера которого прошла еще в 2016 году на шоу SEMA. Авто имеет богатое оснащение, внедорожный пакет Z71 и амортизаторы Rancho.

Пикап окрашен в чёрный металлик с контрастными золотыми акцентами. Новинка выделяется капотом с прорезью, буксировочным крюком и шинами All Terrain. Кроме того, на решётке радиатора имеются хромированные вставки.

«За последнее столетие Carhartt и Chevrolet заработали репутацию производителя долговечных продуктов, выдерживающих испытание временем. Этот грузовик (пикап Silverado — ред.) представляет собой настоящее сотрудничество наших брендов, объединившихся для создания прочного грузовика, специально созданного для людей, которые работают на стройке», — сказала вице-президент по маркетингу Carhartt Джанет Рис.

Напомним, ранее американская компания Chevrolet представила среднемоторный родстер Corvette со складной жесткой крышей. Это авто стало первой в модельном ряду бренда с жестким верхом вместо мягкого. Крыша машины открывается в течении 16 секунд на скорости до 48 км/ч.

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