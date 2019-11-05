Горно-Алтайск, 5 ноября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. В Республике Алтай ежегодно растёт выпуск монет в наличное денежное обращение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона со ссылкой на алтайский Нацбанк, с начала года здесь было выпущено в оборот 7,4 млн рублей монетами разных номиналов, что на миллион больше, чем за весь предыдущий год.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

При этом возвращается обратно лишь около десяти процентов монет. Остальные же, по словам управляющего нацбанком Надежды Донских, оседая в копилках у местных жителей и не участвуют в обороте.

Поэтому Банк России второй раз за год объявил акцию «Неделя приёма монеты от населения». С 18 по 24 ноября алтайцы смогут обменять в банках монеты на банкноты или памятные монеты номиналом 25 рублей.

«Такие акции позволяют вернуть в денежный оборот мелкие монеты, которые жители региона хранят дома и не используют при оплате своих покупок», — отметила Донских.

Отмечается, что по итогам первой акции в апреле местные жители обменяли монеты на сумму 170 тыс. рублей.

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