Москва, 5 ноября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent выросли. Об этом говорят данные биржевой торговли 5 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цены на декабрьские фьючерсные поставки нефти WTI упали на 0,05%, составив $ 56,51 за баррель.

Фьючерсные поставки нефти марки Brent с поставкой в январе выросли в цене на 0,05% — до $65,16 за баррель.

Напомним, в конце прошлой неделе цены на нефть пошли вверх на оптимистичных заявлениях чиновников США о торговых переговорах с КНР. Тогда фьючерсы Brent выросли на $1,02 (1,71%), до $60,64 за баррель.