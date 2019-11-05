Москва, 5 ноября, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Российскую певицу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина вновь отказались вызывать в суд в качестве свидетелей по делу о покушении на артиста Филиппа Киркорова, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката обвиняемого Исрафила Гададова.

Serge Serebro Филипп Киркоров

Отмечается, что сторона защиты настаивает на допросе свидетелей, поскольку один из подозреваемых признался, что планировал заказное убийство Киркорова якобы с подачи Галкина. Однако следствие отказалось внести Пугачеву и Галкина в списки свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года стало известно, что четверо жителей Дагестана — участники ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2017 году планировали совершить теракт на концерте Киркорова в Махачкале.

Однако осуществить свои намерения злоумышленники не смогли из-за хорошо охранявшегося полицейскими концертного зала. Осенью того же года бандиты были задержаны. Один из них заявил, что убийство Киркорова за вознаграждение заказал артист Максим Галкин якобы на почве ревности к Пугачевой. За это он готов был заплатить 2 млн рублей. Сам Галкин опроверг эту информацию.

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