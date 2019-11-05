Новосергиевка, Оренбургская область, 5 ноября, 2019, 08:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ночь на 5 ноября произошел крупный пожар в райцентре Новосергиевка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Ada Be Пожар в доме

По оперативной информации, сгорел жилой дом на площади 120 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек.

В ликвидации пожара задействовали два боевых пожарных расчета. Причина возгорания устанавливается, проводится дознание.