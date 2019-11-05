Псков, 5 ноября, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Выставка «Утраченные псковские храмы» открылась на набережной реки Великой в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в Театрально-концертной дирекции Псковской области, экспозиция рассказывает о храмах Пскова и о том, как они выглядели до революции 1917 года и как выглядят сейчас.

Drampush.ru Утраченные храмы. Псков. Церковь Никиты Мученика

Это и те церкви, которые и по сей день можно увидеть в Пскове, а также те, которые были утрачены в разные годы. Среди них — некогда величественная церковь Николая Чудотворца в Посадниково Новоржевского района, построенная в XVIII веке в стиле псевдоготики, на месте которой сейчас глухой лес.

Drampush.ru Утраченные храмы. Новоржев. Церковь Николая Чудотворца

Или церковь Никиты Мученика с поля, стоявшая рядом с нынешним железнодорожным мостом, где сейчас размещены хозяйственные строения и шиномонтаж. Посетители выставки смогут узнать, что до Великой Отечественной войны на этом месте был храм со звонницей, который в путеводителе по Пскову 1929 года был назван «одним из наиболее красивых среди псковских церквей».

Drampush.ru Утраченные храмы. Псков. Церковь Никиты Мученика

Выставка"Утраченные псковские храмы» открылась в рамках православного фестиваля искусств «Псков в истории православия в России», инициированного Псковской епархией и лично митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Фестиваль завершится 7 декабря постановкой о неизвестных страницах истории псковской храмовой архитектуры.