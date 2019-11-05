Уссурийск, Приморский край, 5 ноября, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Итоговая проверка результатов обучения за 2019 год завершена в воздушно-десантных войсках, в том числе и в 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде, дислоцированной в Уссурийске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ВДВ

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«В течение месяца комплексные комиссии соединений оценили проверяемые воинские части и подразделения по результатам контрольных занятий, практической стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, выполнения нормативов по тактической, технической и специальной подготовке», — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Уссурийское десантно-штурмовое соединение было проверено комиссией ВДВ под руководством заместителя командующего ВДВ генерал-майора Анатолия Концевого и заместителя командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Наримана Тимергазина.

Как сообщало ИА REGNUM, при проведении масштабных военных учений, десантники псковского соединения ВДВ захватили аэродром условного противника, подтвердив высокую военную выучку.