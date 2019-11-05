Екатеринбург, 5 ноября, 2019, 07:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге мэрия ищет подрядчика на снос здания по улице Вайнера, 16 «г». Соответствующий лот размещён на сайте государственных закупок.

Rhys Asplundh Снос

Строение расположено вблизи зоны строительства здания фондохранилища нового культурного центра «Эрмитаж-Урал». Стоимость контракта составляет 4,2 млн рублей, а снос должен быть осуществлён до конца 2019 года.

Отметим, что заявки на конкурс принимаются до 11 ноября, в этот же день будет проведён аукцион.

Как сообщало ИА REGNUM, основные работы по строительству нового культурного центра «Эрмитаж-Урал» должны завершиться весной 2020 года. Торжественное открытие центра запланировано на ноябрь будущего года.